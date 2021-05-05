بالفيديو.. الشقيري يكشف كيف تخلص من أحد أنواع الإدمان

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الأربعاء)، بعض أساليب العلاج النفسي وعلاج الإدمان، إلى جانب عدد من التجارب الشخصية له متعلقة بذات الموضوع.
وكشف الشقيري، في حلقة اليوم من برنامجه “سين” المذاع على قناة MBC 1، عن تجربته الشخصية في التخلص من إدمان المنبهات القوية، حيث قضى 12 يوماً في منتجع بدون طعام للتخلص من إدمان الأطعمة الجاهزة حتى استعاد الإحساس الأصلي والطبيعي للخضراوات والفاكهة.
كما استعرض تجربة لـ 4 شبان لمدة 24 ساعة داخل غرفة فارغة لا يوجد بها سوى مقعد وزر أحمر يعطي لسعة كهربائية عند الضغط عليه، مشيراً إلى أن التجربة لقياس إدمان المؤثرات القوية، فبالرغم من اللسعة ضغط الشباب من 4- 21 ضغطة خلال أول 5 ساعات. وفق “أخبار 24”.
ولفت الشقيري إلى أن العلماء ينصحون بعدة علاجات نفسية لإدمان العادات اليومية السيئة كمتابعة السوشيال ميديا، ومنها الاستحمام في الطبيعة الذي يساعد على التخلص من الضغوطات، وذلك من خلال الانشغال عن تلك العادات بالقيام برحلات برية أو بحرية لمدة طويلة.
وقدّم من خلال الحلقة الطريقة الصحيحة للتعامل مع شخص مدمن للعادات السيئة ومنها المخدرات مشيراً إلى أنه ليس شخصاً سيئاً، بل قد يكون الطرف الضعيف في المعادلة، ونصح بعدم اليأس والتعلّم عن الإدمان واللجوء إلى المختصين للتخلّص من تلك العادات.
تجربة شخصية للشقيري في منتجع لمدة 12 يوما بلا طعام
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#أحمد_الشقيري pic.twitter.com/n9oTTUKoZw
— MBC1 (@mbc1) May 5, 2021
تجربة الشقيري مع شباب داخل غرفة فارغة لمدة 24 ساعة
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#أحمد_الشقيري pic.twitter.com/1FFkbnqiy7
— MBC1 (@mbc1) May 5, 2021
الاستحمام في الطبيعة من أساليب العلاج النفسي
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#أحمد_الشقيري pic.twitter.com/DoJdIX4EbN
— MBC1 (@mbc1) May 5, 2021
تجربة شخصية للشقيري للتخلص من العادات السيئة
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#أحمد_الشقيري pic.twitter.com/ibCBBLM96c
— MBC1 (@mbc1) May 5, 2021
الشقيري يقدم لك الطريقة الصحيحة للتعامل مع شخص مدمن
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#أحمد_الشقيري pic.twitter.com/SHPaO7JFUk
— MBC1 (@mbc1) May 5, 2021