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أخبار محلية > بالفيديو.. الشقيري يكشف كيف تخلص من أحد أنواع الإدمان
06/05/2021   12:12 ص

بالفيديو.. الشقيري يكشف كيف تخلص من أحد أنواع الإدمان

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استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الأربعاء)، بعض أساليب العلاج النفسي وعلاج الإدمان، إلى جانب عدد من التجارب الشخصية له متعلقة بذات الموضوع.

وكشف الشقيري، في حلقة اليوم من برنامجه “سين” المذاع على قناة MBC 1، عن تجربته الشخصية في التخلص من إدمان المنبهات القوية، حيث قضى 12 يوماً في منتجع بدون طعام للتخلص من إدمان الأطعمة الجاهزة حتى استعاد الإحساس الأصلي والطبيعي للخضراوات والفاكهة.

كما استعرض تجربة لـ 4 شبان لمدة 24 ساعة داخل غرفة فارغة لا يوجد بها سوى مقعد وزر أحمر يعطي لسعة كهربائية عند الضغط عليه، مشيراً إلى أن التجربة لقياس إدمان المؤثرات القوية، فبالرغم من اللسعة ضغط الشباب من 4- 21 ضغطة خلال أول 5 ساعات. وفق “أخبار 24”.

ولفت الشقيري إلى أن العلماء ينصحون بعدة علاجات نفسية لإدمان العادات اليومية السيئة كمتابعة السوشيال ميديا، ومنها الاستحمام في الطبيعة الذي يساعد على التخلص من الضغوطات، وذلك من خلال الانشغال عن تلك العادات بالقيام برحلات برية أو بحرية لمدة طويلة.

وقدّم من خلال الحلقة الطريقة الصحيحة للتعامل مع شخص مدمن للعادات السيئة ومنها المخدرات مشيراً إلى أنه ليس شخصاً سيئاً، بل قد يكون الطرف الضعيف في المعادلة، ونصح بعدم اليأس والتعلّم عن الإدمان واللجوء إلى المختصين للتخلّص من تلك العادات.

بالفيديو.. الشقيري يكشف كيف تخلص من أحد أنواع الإدمان

أخبار محلية
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