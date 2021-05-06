بادر شاب سعودي بمساعدة طفل بعدما انتشرت قصته بأنه يتيم الأم وطرده والده من المنزل ليعيش في عمارة متهالكة، وأصبح متسولاً ومدمناً للمخدرات.
وقال الشاب في لقاء مع “الإخبارية”، إنه عثر على الطفل بعدما انتشرت قصته وفوجئ بالمكان الذي كان يعيش فيه، مبيناً أن المكان مليء بالقمامة ومنتشرة فيه رائحة الحيوانات النافقة.
وأضاف أنه تحدث مع الطفل وأخبره بأنه يتمنى أن يعالج من الإدمان ويجد مأوى له، مشيراً إلى أن الطفل شدّ على يديه وطلب منه ألا يتركه ويستمر في مساعدته حتى النهاية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تفاعلت بشكل سريع مع الحالة، حيث تواصلت معه المديرية العامة لمكافحة المخدرات وطلبوا المعلومات اللازمة، ثم قاموا بأخذ الطفل وأودعوه مركز إرادة ليتلقى العلاج ويتمتع بحياة جديدة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طفل سعودي بلا مأوى.. ومغردون يتفاعلون مع القضية #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/HfgCn972tQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2021