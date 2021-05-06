تعرض مراسل إحدى القنوات لموقف طريف خلال تغطيته لأخبار العمرة وإجراءات استقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام؛ حيث وقفت مجموعة من الحمام على يده أثناء البث المباشر.
وكان مراسل قناة “الإخبارية” يمسك بيده اليمنى غذاءً ويحركها بشكل تلقائي قبل أن تأتي حمامة وتقف على يده لأخذ شيء من هذا الغذاء، وتبعتها مجموعة أخرى من الحمام.
وظهر المراسل غير مرتبك من الموقف وتعامل معه بشكل اعتيادي، حيث مدّ يده ليقف عليها الحمام ويتناول الغذاء، وواصل تقديم تقريره التلفزيوني بدون أي انقطاع. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طيور #الحرم_المكي في تغطية #الإخبارية لموسم العمرة#نشرة_النهار pic.twitter.com/1IVUR8AWJZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2021