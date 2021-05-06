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أخبار محلية > ماذا يفعل من أفطر في المطار وعندما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟.. “السليمان” يجيب
06/05/2021   9:51 ص

ماذا يفعل من أفطر في المطار وعندما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟.. “السليمان” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان ما الذي يجب فعله على من أفطر في المطار ورأى الشمس بعد إقلاع الطائرة، وهل صيامه صحيح أم لا.

وقال الشيخ السليمان إنه في هذه الحالة يسري على الشخص حكم البلد الذي أفطر فيه، فلو غابت الشمس وأذن عليه المغرب فعليه أن يفطر، ولو رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة يستمر على فطره وصيامه صحيح.

وأضاف أنه لو أقلعت الطائرة قبل أذان المغرب فلا يجوز له الإفطار مع البلد الذي كان فيه، بل يجب عليه الانتظار حتى يصل إلى البلد المراد ويفطر مع موعد الإفطار فيه.

وفق “أخبار 24”.

ماذا يفعل من أفطر في المطار وعندما أقلعت الطائرة رأى الشمس؟.. “السليمان” يجيب

أخبار محلية
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