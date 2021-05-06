تخرجت ندى الطيلوني وصديقتها ريناد متبولي، في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بعد أن درستا معاً منذ المرحلة الابتدائية.
وقالت الطيلوني لـ”أخبار 24″، إن شعور التخرج مع رفيقة مسيرتها الدراسية منذ الصغر لا يوصف.
وبيّنت أنه رغم الصعوبات التي واجهتهما في الدراسة، إلا أن استمرار علاقتهما وتواصلهما دفعهما لإكمال رحلتهما لدراسة الطب وتخرجهما معاً بمعدل مرتفع.
وذكرت أنهما صديقتان منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، واستمرت صداقتهما بعد دخولهما الجامعة، حتى درستا وتخرجتا في نفس التخصص.
وفق “أخبار 24”.