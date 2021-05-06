كرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الوزراء والمسؤولين بوشاح ووسام الملك عبدالعزيز.
وقدم الوزراء والمسؤولون المكرمون شكرهم لخادم الحرمين على هذا التكريم وهذه اللفتة، متمنين أن يكونوا دائماً عند حسن ظن قيادة البلاد.
وشمل التكريم كلاً من:
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف (وشاح الملك عبدالعزيز).
وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (وشاح الملك عبدالعزيز).
وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
وزير النقل المهندس صالح الجاسر (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية)
رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد الخليفي (وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية).
مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى)
نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى)
مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات منير الدسوقي (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى)
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى)
زياد العفالق (وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة)
وفق “أخبار 24”.