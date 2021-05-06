غرد الفنان عبدالله السدحان، اليوم (الخميس)، بتعليق طريف عن أزمة الصاروخ الصيني، الذي أثار خلال الأيام الماضية مخاوف العالم، بشأن احتمالات سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان.
ونشر “السدحان” مقطع فيديو، من مشهد مسلسله الشهير “طاش ما طاش”، وكان المشهد يجسد بشكل ساخر فشل محاولة لإطلاق صاروخ إلى كوكب المريخ.
وعلق على المقطع قائلًا: “الصاروخ الصيني أعتقد الصينيين سارقين الفكرة من صاروخ طاش ما طاش”، فيما تفاعل متابعوه معه بتعليقات طريفة، وتأكيدات بأن المسلسل عكس بالفعل قضايا وأحداثا تحدث في الواقع. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الصاروخ الصيني أطلقته الصين، الخميس الماضي، إلا أنه خرج عن نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطامه في وقت مبكر من يوم السبت القادم.
#الصاروخ_الصينى
اعتقد الصينين سارقين الفكرة من صاروخ طاش ماطاش 😜 pic.twitter.com/jpGTPWp6mm
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 6, 2021