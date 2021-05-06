مصادر: الهلال تسلّم رد اتحاد القدم بشأن مشاركة “الحمدان” أمام الشباب

أفادت مصادر بأن إدارة نادي الهلال تسلّمت ردًا من اتحاد كرة القدم، أكد عدم قانونية البند المضاف في عقد لاعب الشباب السابق ومهاجم الهلال الحالي عبدالله الحمدان.
وقالت مصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” إن الرد الذي تلقته الإدارة من اتحاد القدم أمس (الأربعاء) أكد أن البند الذي وضعه نادي الشباب؛ يعد مخالفاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
يذكر أن الحمدان كان قد انتقل إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من الشباب، الذي اشترط خلال توقيع العقد عدم مشاركة اللاعب في مواجهة الفريقين.
وكان المحامي الدولي والمختص في لوائح الاحتراف دولياً، التونسي علي عباس، قد ذكر أن هذا الشرط يعتبر باطلا بعد انتقال اللاعب، ولا يعتد به ولا يعمل به، خاصة أن نادي الشباب لم تعد له أي حقوق مادية على اللاعب بعد توقيع اتفاقية الانتقال، ولا يمكن أن يُمارس أي سلطة على اللاعب.