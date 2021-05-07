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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: تلقي لقاح “كورونا” شرط لحضور موظفي جميع القطاعات لمقرات العمل
07/05/2021   4:15 ص

“الموارد البشرية”: تلقي لقاح “كورونا” شرط لحضور موظفي جميع القطاعات لمقرات العمل

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطاً إلزامياً لحضور موظفي وموظفات جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) لمقرات العمل.  

وبيّنت الوزارة أنها ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً، داعية كل القطاعات لحث موظفيها على البدء بإجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.  

وشددت على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.   وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة صحية آمنة.

“الموارد البشرية”: تلقي لقاح “كورونا” شرط لحضور موظفي جميع القطاعات لمقرات العمل

أخبار محلية
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