بالأرقام.. هل ينتصر “تاريخ” الهلال على “عنفوان” الشباب؟

يخوض فريقي الشباب والهلال، اليوم (الجمعة)، مباراة قوية للغاية في ديربي العاصمة، المؤجل من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتفوق نادي الهلال على نظيره الشباب في تاريخ مواجهات الفريقين في منافسات دوري المحترفين.
وخاض الشباب والهلال (25 مباراة) بمنافسات دوري المحترفين، حيث نجح الهلال بالفوز خلال (14 لقاء) مقابل 4 انتصارات فقط للشباب، وحسم التعادل نتائج 7 مباريات.
ويقدم نادي الشباب نسخة مختلفة خلال الموسم الحالي، حيث يقدم نتائج وأداء مميز، نجح من خلاله في استعادة ماضيه الكبير في المنافسة على استعادة الألقاب.
وكانت مباراة الذهاب بنسخة الدوري هذا الموسم، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) حيث سجل فابيو مارتينز لـ”الليوث” وعدل صالح الشهري النتيجة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ11 على ملعب الأمير فيصل بن فهد. وفق “أخبار 24”.
ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة بعد ان خاض كل منهما 25 جولة، ما يزيد من أهمية وقوة المباراة.