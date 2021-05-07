ولي العهد يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم (الجمعة) في جدة قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي.
فيما حضر اللقاء من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسكرتير قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.
وفق “أخبار 24”.