تمكّن شاب عشريني في محافظة المجاردة من إنقاذ سيدة وطفلتها بعد سقوط سيارتهما في سيل بوادي جريّة الممتد من أعالي مركز ختبة.
وكانت السيدة، وفقا لـ”سبق”، تقود سيارتها، ونظرًا لعدم وضوح الرؤية على الطريق سقطت سيارتها في سيل، وصادف ذلك وجود “سلطان ذيبان القرني” في المنطقة، فسارع في إنقاذهما قبل زيادة السيل.
وأوضح “القرني” أنه لم ينتظر قدوم الدفاع المدني واقتحم السيل، وتمكن في البداية من إخراج الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، ثم عاد برفقة محمد عبدالله القرني وأنقذا المرأة، وباشرت بعدها قوات الدفاع المدني الحادث، واتخذت اللازم حياله.
وفق “أخبار 24”.