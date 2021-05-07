بالفيديو.. “المديفر” يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد قبل وبعد يوم من لقائه التلفزيوني معه

تحدث الإعلامي عبدالله المديفر عما دار بينه وبين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قبل وبعد إجراء المقابلة التلفزيونية التي أجرها معه مؤخرًا وعرضتها عدة قنوات فضائية ومحلية.
وذكر مقدم برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية” أنه التقى بولي العهد قبل اليوم الذي تم فيه اللقاء، كما قابله أيضا في اليوم الذي بعده.
ولفت إلى أنه تحدث مع الأمير محمد بن سلمان في عدة قضايا تخص المملكة، فيما عبر الأخير عن تصوراته لكل قضية بلغة الأرقام، ورؤيته للوضع الحالي والمستقبلي لما ستصل إليه هذه القضايا.
وأكد أن ولي العهد لديه تصور بالأبعاد الكلية للقضايا وفي نفس الوقت مهتم بتفاصيلها، لافتًا إلى أنه يتميز أيضا بأنه مستمع جيد، ويملك ذاكرة حديدية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المديفر، أن ما لفت نظره هو قدرة الأمير محمد بن سلمان على الإلهام، مشيراً إلى أن كل من يعلمون معه أو الدوائر القريبة منه ترى فيهم أثر الإلهام.
⠀
جزء مما تعلمته في عشر سنين..⠀
— عبدالله المديفر (@almodifer) May 6, 2021