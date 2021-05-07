نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. متحدثة التعليم: أكثر من “مليار” زيارة لمنصة مدرستي بنهاية العام الحالي
07/05/2021   8:53 م

بالفيديو.. متحدثة التعليم: أكثر من “مليار” زيارة لمنصة مدرستي بنهاية العام الحالي

+ = -
599

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، إبتسام الشهري، أن وزارة التعليم تمكنت من إنهاء العام الدراسي بنجاح، مبينة أن الوزارة قدمت نموذجًا مميزًا للتعليم عن بعد من خلال منصة “مدرستي”، التي مكنتها من إنجاح وإمرار العملية التعليمية عن بعد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن منصة مدرستي حققت تعاملًا مرنًا مع كافة الأطراف سواء الطلاب أو المعلمون أو الطاقم الإداري. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن عدد الزيارات للمنصة وصل أكثر من مليار زيارة بنهاية العام الحالي، تمكن خلالها أكثر من 5.3 مليون طالب بأداء الاختبارات عن بعد بنجاح، بعدما قدمت المدارس لهم الدعم ولأولياء الأمور أيضا.

بالفيديو.. متحدثة التعليم: أكثر من “مليار” زيارة لمنصة مدرستي بنهاية العام الحالي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152153.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.