السفارة الصينية في المملكة تعلق على موضوع الصاروخ التائه وترد على الشائعات حوله

أجابت السفارة الصينية اليوم الجمعة عن السؤال الذي حير العالم وهو “هل الصاروخ الصيني خارج السيطرة؟”، مبينة أن الشائعات عادت مرة أخرى مثلما حدث من بعض وسائل الإعلام العام الماضي، وهي غير صحيحة.
وأوضحت أن الخبراء يقولون إنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد قوته وهو يدور خارج الغلاف الجوي، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا توجد فكرة “التحكم” في حطام الصاروخ.
وأضافت أن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية، وأن الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين تقوم بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، كما يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل عملية الإبطال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم يحدث أن ضـرب أي حطام صاروخ أو خردة فضائية البشر، من خلال الدوران حول الأرض، وذلك لأكثر من 60 عامًا، مؤكدة أن الصاروخ الصيني مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن آمنة على الأرض.
– منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا.
ختامًا:
الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض.pic.twitter.com/UIM7tEObHn
— Embassy of China in KSA سفارة الصين في السعودية (@ChinaEmbKSA) May 6, 2021