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أخبار محلية > نائبة وزير السياحة: أضفنا 34 ألف وظيفة في 3 أشهر.. وشبابنا يجذب السياح بالقوة الناعمة
08/05/2021   12:05 ص

نائبة وزير السياحة: أضفنا 34 ألف وظيفة في 3 أشهر.. وشبابنا يجذب السياح بالقوة الناعمة

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قالت نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، الأميرة هيفاء آل سعود، إن توليد الوظائف في القطاع السياحي هو أهم موضوع للمواطنين والمسؤولين في القطاع الحكومي.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن الوزارة بدأت بـ 579 ألف وظيفة، ثم وصلت الوظائف في 2020 إلى 680 ألف وظيفة، وخلال الربع الأول فقط من هذا العام 2021 أُضيفت 34 ألف وظيفة جديدة للقطاع.

وأضافت أن الوزارة اهتمت بالمساعدة في التوظيف من جهة التشريعات والمحفزات، والتوعية عن الوظائف ونوعيتها، وكيفية الوصول إليها، كما أعدت 8 برامج للتأهيل الوظيفي، ودُرب في عام 2020، 113 ألفاً من موظفي الصف الأمامي، وفي الربع الأول من 2021 دُرب 22 ألفاً.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تحفيز ودعم الرواتب الأساسية، ورفعها حتى 50% في وظائف معينة، وعلى التوعية، حيث كان هناك منظور معين للوظائف الموجودة في قطاع السياحة، فأطلقت الوزارة حملة “مستقبلك سياحة”، لأنها مستقبل الشاب والوطن. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن العاملين السعوديين في الخط الأمامي لديهم الأساسيات والقدرة على التعامل مع السياح والزوار والترحيب بهم بطريقتهم المحلية المتميزة، بكلمات مثل “آمر” و” من عيوني” و”تسلم”، وأن تلك الأشياء هي التي نريد أن ننميها، باعتبارها من القوة الناعمة.

نائبة وزير السياحة: أضفنا 34 ألف وظيفة في 3 أشهر.. وشبابنا يجذب السياح بالقوة الناعمة

أخبار محلية
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