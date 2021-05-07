نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رائد الأعمال الإنسانية والخيرية.. جوانب من حياة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز
08/05/2021   12:03 ص

رائد الأعمال الإنسانية والخيرية.. جوانب من حياة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز

+ = -
768

يُعد الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز أحد أبرز السياسيين والمفكرين في تاريخ المملكة، حيث شارك مع إخوانه الملوك في مرحلة البناء والتنمية، وساهم بصفة رسمية وشخصية في جهود تطوير المجتمع والاهتمام بالإنسان السعودي على مدار عقود.

وأوضح الأمير تركي بن طلال، خلال برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، أن والده كان دائما يقول إن هذه الأسرة وُجدت في هذا المكان لخدمة الشعب؛ فهي منهم ولهم ولا تقوى إلا بهم، مبينا أن الملك عبدالعزيز وافق على العديد من مقترحات الأمير طلال لأهميتها، ومنها إقامة أول مستشفى أهلي، الذي أصبح فيما بعد مستشفى الملك عبدالعزيز، وكذلك تأسيس مدرسة أهلية لتعليم البنات.

من جهته أشار الأمير عبدالعزيز بن طلال إلى أن الأمير طلال كان أول سفير سعودي في باريس في عهد الملك سعود، لافتا إلى أن آخر وزارة تولاها في حياته هي المالية، وكان يرى أنه يمكنه إنجاز ومساندة الملك في احتياجات الدولة من خارج المنصب الحكومي.

وأضاف أنه كان يهتم بقضية التعليم وتمكين الفقراء والمرأة، وكان أول مبعوث لمنظمة اليونيسيف، وسعى تحت مظلتها لتحسين أوضاع الفقراء والأطفال في العالم، وكانت له رؤية أن المملكة لها دور في العمل الإنساني، وقرر إنشاء برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية وتولى رئاستها. وفق “أخبار 24”.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية سابقا، أحمد محمد علي، أن الأمير كان له فضل كبير في خدمة جميع أصحاب الاحتياجات، مضيفا أنه عُرف بحنوه على الأطفال والمرأة ورجال الإعاقة، ليس داخل المملكة فحسب، وإنما على نطاق العالم.

رائد الأعمال الإنسانية والخيرية.. جوانب من حياة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152177.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.