رائد الأعمال الإنسانية والخيرية.. جوانب من حياة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز

يُعد الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز أحد أبرز السياسيين والمفكرين في تاريخ المملكة، حيث شارك مع إخوانه الملوك في مرحلة البناء والتنمية، وساهم بصفة رسمية وشخصية في جهود تطوير المجتمع والاهتمام بالإنسان السعودي على مدار عقود.
وأوضح الأمير تركي بن طلال، خلال برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، أن والده كان دائما يقول إن هذه الأسرة وُجدت في هذا المكان لخدمة الشعب؛ فهي منهم ولهم ولا تقوى إلا بهم، مبينا أن الملك عبدالعزيز وافق على العديد من مقترحات الأمير طلال لأهميتها، ومنها إقامة أول مستشفى أهلي، الذي أصبح فيما بعد مستشفى الملك عبدالعزيز، وكذلك تأسيس مدرسة أهلية لتعليم البنات.
من جهته أشار الأمير عبدالعزيز بن طلال إلى أن الأمير طلال كان أول سفير سعودي في باريس في عهد الملك سعود، لافتا إلى أن آخر وزارة تولاها في حياته هي المالية، وكان يرى أنه يمكنه إنجاز ومساندة الملك في احتياجات الدولة من خارج المنصب الحكومي.
وأضاف أنه كان يهتم بقضية التعليم وتمكين الفقراء والمرأة، وكان أول مبعوث لمنظمة اليونيسيف، وسعى تحت مظلتها لتحسين أوضاع الفقراء والأطفال في العالم، وكانت له رؤية أن المملكة لها دور في العمل الإنساني، وقرر إنشاء برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية وتولى رئاستها. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية سابقا، أحمد محمد علي، أن الأمير كان له فضل كبير في خدمة جميع أصحاب الاحتياجات، مضيفا أنه عُرف بحنوه على الأطفال والمرأة ورجال الإعاقة، ليس داخل المملكة فحسب، وإنما على نطاق العالم.
الأمير #الراحل_طلال_بن_عبدالعزيز السياسي والمفكر الذي شارك مع أخوانه الملوك مرحلة البناء والتنمية، وساهم في جهود تطوير المجتمع والاهتمام بالإنسان السعودي على مدى عقود#برنامج_الراحل #روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/6XlsgrNgGI
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 7, 2021
الأمير تركي بن طلال:
كنت دائما أسمع والدي #الراحل_طلال_بن_عبدالعزيز يقول “إن هذه الأسرة وجدت في هذا المكان لخدمة الشعب فهي منهم ولهم ولا تقوى إلا بهم”#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/vsVUpP3Vbj
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 7, 2021
كان الأمير #الراحل_طلال_بن_عبدالعزيز أول سفير سعودي في باريس في عهد الملك سعود#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/4VarEHarH9
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 7, 2021