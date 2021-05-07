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أخبار محلية > التجارة تلزم المنشآت باستبدال أرقام الخدمة التي تبدأ بـ 9200 إلى 800 المجاني
08/05/2021   12:03 ص

التجارة تلزم المنشآت باستبدال أرقام الخدمة التي تبدأ بـ 9200 إلى 800 المجاني

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أعلنت وزارة التجارة أنه حرصا على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له، فقد ألزمت المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني”800″.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل وكالات السيارات، على أن يكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر، بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء، دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك، وذلك بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة بتلقي الشكاوى، أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية. وفق “أخبار 24”.

التجارة تلزم المنشآت باستبدال أرقام الخدمة التي تبدأ بـ 9200 إلى 800 المجاني

أخبار محلية
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