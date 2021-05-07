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أخبار محلية > وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي شقيق إمام المسجد النبوي
08/05/2021   12:02 ص

وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي شقيق إمام المسجد النبوي

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‏توفي اليوم (الجمعة)، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي،‏ القاضي بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا.

والشيخ محمد بن عبدالرحمن هو ‏شقيق إمام المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي شقيق إمام المسجد النبوي

أخبار محلية
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