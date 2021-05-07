وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي شقيق إمام المسجد النبوي

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توفي اليوم (الجمعة)، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي، القاضي بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا.
والشيخ محمد بن عبدالرحمن هو شقيق إمام المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج