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أخبار محلية > بالفيديو.. طالبة سعودية تكتشف علاجاً لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تنشر بحثها
08/05/2021   12:02 ص

بالفيديو.. طالبة سعودية تكتشف علاجاً لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تنشر بحثها

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نشرت مجلة علمية بحثًا للطالبة شادن عيسى، بالصف الأول الثانوي بالطائف، حول علاج جروح مصابي السكري من خلال استخلاص نباتي.

وأوضحت الطالبة، في حديثها لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنها سعيدة لنشر بحثها في مجلة عالمية، مضيفة أنها ستتمكن من خلال هذا البحث من مساعدة مرضى السكري، والمساهمة في رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها استلهمت هذه الفكرة من جدتها، التي كانت تحدثها عن أحوالهم في الماضي، مبينة أنها بحثت عن هذا النبات ولم تجد له أي استخدامات، فأرسلت عينة لجامعة الأمير سطام، وأظهر المسح الكيميائي نتائج إيجابية مشجعة، ومن هنا بدأت في البحث. وفق “أخبار 24”.

وقالت إن النبات غني بالمركبات الفعالة، مؤكدة أنه نادرا ما يوجد نبات يتواجد به هذا الكم من المركبات الفعالة.

بالفيديو.. طالبة سعودية تكتشف علاجاً لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تنشر بحثها

أخبار محلية
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