نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تصريح صادم من “غوميز” بشأن رفضه الانتقال لدوري المحترفين
08/05/2021   12:16 ص

تصريح صادم من “غوميز” بشأن رفضه الانتقال لدوري المحترفين

+ = -
1080

خرج الأرجنتيني لاعب إشبيلية بابو غوميز، بتصريحات صادمة خلال الساعات الماضية، بشأن رفضه الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ووصل لغوميز وفقا لصحيفة “corriere della sera” الإيطالية عروض من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، لكنه رفض تلك الخطوة.

وأضاف: “في الصيف الماضي وصلتني عروض من السعودية وأمريكا ولكن لم أرغب أن ينتهي بي المطاف في بطولات ضعيفة مثل هذه “. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “حصلت العام الماضي على جائزة أفضل لاعب خط وسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكان عليّ أن أذهب إلى فريق رائع”.

تصريح صادم من “غوميز” بشأن رفضه الانتقال لدوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152216.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.