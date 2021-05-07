تصريح صادم من “غوميز” بشأن رفضه الانتقال لدوري المحترفين

خرج الأرجنتيني لاعب إشبيلية بابو غوميز، بتصريحات صادمة خلال الساعات الماضية، بشأن رفضه الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
ووصل لغوميز وفقا لصحيفة “corriere della sera” الإيطالية عروض من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، لكنه رفض تلك الخطوة.
وأضاف: “في الصيف الماضي وصلتني عروض من السعودية وأمريكا ولكن لم أرغب أن ينتهي بي المطاف في بطولات ضعيفة مثل هذه “. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “حصلت العام الماضي على جائزة أفضل لاعب خط وسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكان عليّ أن أذهب إلى فريق رائع”.