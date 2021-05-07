بالفيديو.. نجم النصر “أمرابط” يرد على إمكانية انتقاله إلى الاتحاد

نفى المغربي لاعب النصر نور الدين أمرابط إمكانية انتقاله إلى الاتحاد بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي.
ورد أمرابط على سؤال لأحد المشجعين خلال مقطع متداول عبر موقع تويتر، حيث سأله المشجع ستذهب إلى الاتحاد؟ ليرد لاعب النصر قائلا: “باقي في النصر ان شاء الله”.
وبدأت إدارة نادي النصر تحركاتها لتجديد عقد المغربي أمرابط الذي سينتهي في الموسم الحالي الذي يتبقى فيه 4 جولات في دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وانضم نور الدين أمرابط لصفوف النصر قادماً من واتفورد الانجليزي في صيف عام 2018.
🎥- مشجع لـنور الدين مرابط رايح الاتحاد ؟
– نور الدين مرابط : باقي في النصر انشاءالله pic.twitter.com/oEanEhBNbx
— داريو النصر (@DiarioNFC_) May 7, 2021