نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. نجم النصر “أمرابط” يرد على إمكانية انتقاله إلى الاتحاد
08/05/2021   12:16 ص

بالفيديو.. نجم النصر “أمرابط” يرد على إمكانية انتقاله إلى الاتحاد

+ = -
1171

نفى المغربي لاعب النصر نور الدين أمرابط إمكانية انتقاله إلى الاتحاد بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي.

ورد أمرابط على سؤال لأحد المشجعين خلال مقطع متداول عبر موقع تويتر، حيث سأله المشجع ستذهب إلى الاتحاد؟ ليرد لاعب النصر قائلا: “باقي في النصر ان شاء الله”.

وبدأت إدارة نادي النصر تحركاتها لتجديد عقد المغربي أمرابط الذي سينتهي في الموسم الحالي الذي يتبقى فيه 4 جولات في دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وانضم نور الدين أمرابط لصفوف النصر قادماً من واتفورد الانجليزي في صيف عام 2018.

 

بالفيديو.. نجم النصر “أمرابط” يرد على إمكانية انتقاله إلى الاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.