بالفيديو والصور.. “الهلال” يفض شراكة الصدارة مع “الشباب” بخماسية

حقق فريق الهلال فوزاً هاماً في مسيرته للحفاظ على صدارة الدوري بخماسية مقابل هدف أمام نظيره الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري.
وتقدم نادي الهلال سريعاً بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه غوميز، قبل أن يتعادل فابيو مارتينز للشباب في الدقيقة 5، ثم تقدم غوميز للمرة الثانية في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يُسجل لوسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 45+2.
وشهدت الدقيقة 45+1 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الشباب بانيغا.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البديل ناصر الدوسري الهدف الرابع للشباب في مرمى الهلال بالدقيقة 65 ثم أضاف محمد كنو الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 84، قبل أن يلغي الحكم هدفًا سجله لاعب الهلال، هتان باهبري في الدقيقة 87 بداعي التسلل.
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في صدارة الدوري منفردًا بفارق 3 نقاط عن الشباب، الذي توقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الثاني.
وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:
شهدت المباراة بداية سريعة للشوط الأول فأرسل جيوفينكو عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 3 حولها غوميز برأسه هدفًا أول للهلال قبل أن يرد بانيغا بركنية في الدقيقة 4 ولكن أبعدها المعيوف عن منطقة جزاء ناديه.
وفي الدقيقة 5 وصلت الكرة لفابيو مارتينز لاعب الشباب داخل منطقة جزاء الهلال ليُسددها في المرمى متعادلاً لفريقه قبل أن تشهد الدقيقة 16 خطأ من قبل لاعبي الشباب في إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقهم ولكن أبعدها زيد البواردي حارس المرمى بقدمه قبل أن تصل للاعب الهلال.
وفي الدقيقة 24 احتسب الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو ركلة جزاء لنادي الهلال بعد ارتطام الكرة التي حاول جيوفينكو السيطرة عليها بيد حسان تمبكتي الذي حصل على بطاقة صفراء قبل أن يُسدد غوميز ركلة الجزاء بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للهلال.
وعاد الشباب لتشكيل خطورة في الدقيقة 29 بتسديدة من جوانكا تصدى لها عبدالله المعيوف وسقطت منه داخل منطقة الجزاء أمام لاعب الشباب سيبا الذي سدد الكرة وتصدى لها مرة أخرى المعيوف وأخرجها لركنية نفذها بانيغا ولكن أبعدها الجحفلي الذي احتسب الحكم خطأ لصالحه بعد تدخل لاعب الشباب معه.
وكاد يتعادل الشباب في الدقيقة 35 بعدما وصلت الكرة لسيبا داخل منطقة جزاء الهلال ومررها بينية لزميله ولكن أبعدها جحفلي لركنية نفذها بانيغا وأبعدها دفاع الهلال.
وفي الدقيقة 45+1 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الشباب بانيغا، قبل أن يستغل فييتو خطأ إيقور في إعادة الكرة لزيد البواردي حارس مرمى فريقه ويسجل الهدف الثالث. وفق “أخبار 24”.
ودفع مدرب الشباب هيرنانديز في الشوط الثاني باللاعب فواز صقور في الدقيقة 46 بدلًا من حسان تمبكتي.
ومرر جيوفينكو الكرة في الدقيقة 47 لزميله غوميز على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى قبل أن يُسدد جيوفينكو كرة قوية أبعدها حارس مرمى الشباب، زيد البواردي لركنية.
وسجل ناصر الدوسري في الدقيقة 65 الهدف الرابع للهلال بتحويل عرضية وصلته لهدف برأسه في مرمى الشباب.
ودفع مدرب الشباب في الدقيقة 69 بالحربي بدلًا من الزوري وبالعمار بدلًا من سيبا ثم أجرى تغييراً رابعاً في الدقيقة 70 بخروج جوانكا ومشاركة العابد.
ودفع مدرب الهلال في الدقيقة 83 باللاعب هتان باهبري بدلاً من أندري كاريلو وباللاعب محمد كنو بدلاً من لوسيانو فييتو.
وسجل محمد كنو الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 84 بتسديدة في مرمى زيد البواردي.
وألغى الحكم في الدقيقة 87 الهدف السادس للهلال بداعي وقوع اللاعب هتان باهبري في مصيدة التسلل.
ودفع مدرب الهلال في الدقيقة 89 باللاعب ناصر الدوسري بدلاً من غوميز.
وسدد هتان باهبري في الدقيقة 90 كرة في مرمى الشباب ولكن أمسك بها زيد البواردي.
د3′ هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#الشباب 0 : 1 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/jk4QuM4eZ1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
د5′ هدف لـ الشباب! ⚽#فابيو يسجل التعادل#الشباب 1 : 1 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/qW0v4iRkt5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
د25′ هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يضيف الهدف الثاني#الشباب 1 : 2 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/R78Q2jOGdc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
د45+ 3′ هدف لـ الهلال! ⚽#فييتو يضيف الهدف الثالث#الشباب 1 : 3 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/VGsHVHVXCi
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
د66′ هدف لـ الهلال! ⚽#ناصر_الدوسري يسجل الرابع #الشباب 1 : 4 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/JqALBIM3kw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021
د84′ هدف لـ الهلال! ⚽#كنو يسجل الهدف الخامس#الشباب 1 : 5 #الهلال
#الشباب_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/d5nd8UYQKv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021