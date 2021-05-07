خسر فريق الأهلي أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-4، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل تاوامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل سلمان المؤشر للأهلي في الدقيقة 42.
وجاء الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 54 عن طريق كاكو الذي سجل ركلة جزاء بنجاح، ليعادل المؤشر النتيجة للأهلي بنفس الطريقة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وجاء الهدف الثالث لفريق التعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب أحمد عسيري، قبل أن يسجل علي النمر الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 44 بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.
ملخص المباراة
في الدقيقة 15 حاول مهاجم التعاون تاوامبا استخدام سلاح التصويب لكن الكرة مرت أعلى عارضة حارس مرمى الأهلي.
ورد ميتريتا على كرة تاوامبا في الدقيقة 18، ليراوغ ويسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة استقرت في يد الحارس أنجوس.
وترجم التعاون سيطرته لهدف أول في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب تاوامبا الذي استغل تمريرة خلف المدافعين ليسددها تجاه المرمى لتصطدم بالعارضة وتعبر خط المرمى.
ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم الجدل بشأن كرة تاوامبا ليستقر رأيه في النهاية على احتسابها هدفا صحيحا لصالح التعاون.
وجاء هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 42 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب سلمان المؤشر بعد تمريرة خلف المدافعين.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق التعاون في الدقيقة 53، بعدما لمس لاعب الأهلي إدريس فتوحي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
وتقدم اللاعب كاكو ليسدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين حارس مرمى فريق الأهلي، ليعلن عن الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 55. وفق “أخبار 24”.
وكاد يسجل تاوامبا الهدف الثالث لفريق التعاون في الدقيقة 66، حيث سدد تصويبة صاروخية لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.
وفي الدقيقة 69، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي وأشهر البطاقة الحمراء في وجه حمد الغامدي، ليتكفل اللاعب سلمان المؤشر بتنفيذ الكرة ليسددها بنجاح في الدقيقة 71، معلنًا عن هدف التعادل للأهلي.
وجاء الهدف الثالث لفريق التعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب أحمد عسيري، قبل أن يسجل علي النمر الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
أهداف المباراة |
#التعاون 4 : 2 #الأهلي#التعاون_الأهلي pic.twitter.com/3gLL2k0WzA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021