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أخبار محلية > بالفيديو.. متى كان تأسيس أول نظام إذاعي بالمملكة وكيف تطور؟
08/05/2021   8:37 ص

بالفيديو.. متى كان تأسيس أول نظام إذاعي بالمملكة وكيف تطور؟

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز من خلال مقطع فيديو توثيقي تاريخ تأسيس أول نظام إذاعي في المملكة ومراحل تطوره.  

وأوضحت أن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أصدر مرسوماً ملكياً بتأسيس النظام الإذاعي في المملكة في الـ23 من رمضان عام 1368هـ، وانطلق أول إرسال إذاعي لأول مرة من مراسلة إذاعية في جبل قيقعان بمكة المكرمة، ونقلت شعائر الحج من عرفات ومنى.  

وأضافت أن الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، افتتح استديو الإذاعة بمكة المكرمة في عام 1952م (1371هـ).  

وتابعت أنه صدر مرسوم ملكي بإنشاء إدارة الحج والإذاعة في عام 1952م (1372هـ)، كما صدر مرسوم ملكي بإنشاء “المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر” للإشراف على الخدمات المتصلة بالإعلام في عام 1955م (1374هـ). وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن إذاعة الرياض أنشئت لتكون الإذاعة الرسمية للمملكة في عام 1965م (1384هـ).  

بالفيديو.. متى كان تأسيس أول نظام إذاعي بالمملكة وكيف تطور؟

أخبار محلية
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