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أخبار محلية > تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق.. وأمطار متوسطة إلى غزيرة في أخرى
08/05/2021   12:38 م

تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق.. وأمطار متوسطة إلى غزيرة في أخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وأمطار رعدية في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة 12 مساءً.  

وأبان أن عدداً من المدن بمناطق، جازان، ومكة المكرمة، وعسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق.. وأمطار متوسطة إلى غزيرة في أخرى

أخبار محلية
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