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اخبار رياضية > “المؤشر”: خسارة الأهلي أمام التعاون غير متوقعة.. ولم نستغل الطرد
08/05/2021   12:37 م

“المؤشر”: خسارة الأهلي أمام التعاون غير متوقعة.. ولم نستغل الطرد

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علق لاعب الأهلي سلمان المؤشر على خسارة فريقه أمام التعاون،مساء الجمعة، بنتيجة 2-4، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المؤشر في تصريحات بعد المباراة: “لم نتوقع الخسارة أمام التعاون، ولم نستغل الطرد الذي تعرض له الفريق الخصم”.

وأضاف، أنه يجب العمل في المباريات القادمة لتعويض ما حدث، لافتًا إلى أن الغيابات بالفريق مؤثرة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث، في حين توقف رصيد أهلي جدة عند 35 نقطة في المرتبة التاسعة. وفق “أخبار 24”.

“المؤشر”: خسارة الأهلي أمام التعاون غير متوقعة.. ولم نستغل الطرد

اخبار رياضية
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