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اخبار رياضية > ماذا قال “غوميز” بعد وصوله للهدف رقم 100 بقميص الهلال؟
08/05/2021   12:37 م

ماذا قال “غوميز” بعد وصوله للهدف رقم 100 بقميص الهلال؟

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علق محترف فريق الهلال، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على وصوله للهدف رقم 100 بقميص الفريق الأزرق.

وسجل غوميز هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه أمام الشباب بنتيجة 5-1 والمؤجلة من الجولة الـ26 بدوري المحترفين.

وقال غوميز عن تسجيله 100 هدف مع الهلال: “أنا لا أستطيع تسجيل 100 هدف بمفردي، شكراً لكم، لكن إن لم نحتفل بالدوري ونكون أبطالاً فلن يعني هذا الإنجاز شيئاً.. أنا أريد اللقب”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، وصل الهلال إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما يبقى الشباب بالمركز الثاني وفي رصيده 48 نقطة.

ماذا قال “غوميز” بعد وصوله للهدف رقم 100 بقميص الهلال؟

اخبار رياضية
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