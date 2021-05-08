بالفيديو.. عبدالله الجوعي: عوضنا الهزيمة بالجولة الماضية بالفوز أمام “الأهلي”

أبدى لاعب نادي التعاون، عبدالله الجوعي، سعادته بالفوز على الأهلي وتعويض هزيمتهم في المباراة الماضية.
وقال الجوعي، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “الحمدلله، ثلاث نقاط مهمة، المباراة الماضية هزمنا لظروف ولكن الحمدلله عوضنا الجمهور اليوم وإن شاء الله القادم أفضل”.
وأتم لاعب التعاون تصريحاته بالتشديد على تركيزهم خلال التسعين دقيقة، قائلاً: “لديك 90 دقيقة قاتل وأعطي كل ما عندك وبتوفيق من رب العالمين وتوجيه المدرب فزنا”. وفق “أخبار 24”.
وهُزم التعاون في مباراته بالجولة الماضية بالدوري أمام نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف.
وفاز التعاون على نظيره الأهلي برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الدوري.
عبدالله الجوعي : لاعب #التعاون :
حققنا ثلاث نقاط مهمة، و اليوم عوضنا جماهيرنا بعد الخسارة الماضية.#التعاون_الأهلي pic.twitter.com/j7TF7cl4Wm
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021