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اخبار رياضية > كلمات مؤثرة من “الفراج” في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري
08/05/2021   11:17 م

كلمات مؤثرة من “الفراج” في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري

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نعى الإعلامي الرياضي وليد الفراج الإعلامي الرياضي عادل التويجري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

وقال “الفراج”: “عظم الله اجري فيك.. البقاء لله.. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمرة”.

وتابع “الفراج”: “كل التعازي لأسرته وأصدقاءه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة”. وفق “أخبار 24”.

وكان آخر ظهور للتويجري أمس الجمعة مع الإعلامي وليد الفراج، عقب فوز الهلال على نظيره الشباب وتصدره للدوري.

كلمات مؤثرة من “الفراج” في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري

اخبار رياضية
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