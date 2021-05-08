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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة
08/05/2021   11:11 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأحد) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة؛ 41 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 17 درجة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

أخبار محلية
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