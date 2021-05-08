تعرف على مدى استفادة الأندية من المدرب الوطني خلال الموسمين الماضيين

أصدرت اللجنة الفنية باتحاد الكرة إحصائية عن أكثر الأندية المحلية استفادة من المدرب الوطني خلال الموسمين 2019-2020 و2020-2021.
ونشرت اللجنة مقارنة إحصائية بين الموسمين من حيث عدد المدربين الوطنيين والمدربين الأجانب العاملين في الأندية بكافة درجاتها السنية.
وجاء ناديا الاتفاق والقادسية كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني خلال موسم 2020-2021 بعدد 18 مدربًا لكل نادٍ، يليهما الهلال بـ 13 مدربًا ثم جدة “12 مدربًا”، الشباب والنصر والوحدة بـ “11 مدربًا” لكل نادٍ، ثم أحد بـ 10 مدربين.
وجاء كل من الاتفاق والشباب كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني، فيما يتعلق بموسم 2019-2020، بـ 15 مدربًا لكل نادٍ، يليهما كل من القادسية والنصر بـ 9 مدربين لكل منهما، ثم جدة بـ 8 مدربين، الهلال وأحد بـ 7 مدربين لكل منهما، العدالة “5 مدربين” والوحدة “4 مدربين”.
واستعرض التقرير الرقمي مقارنة بين عدد المدربين الوطنيين العاملين في الموسمين المذكورين في كل من مراكز التدريب الإقليمية، أندية الدرجة الممتازة، المنتخبات الوطنية، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية وأندية الدرجة الثالثة.
مراكز التدريب الإقليمية:
موسم 2019-2020: 126 مدربًا
موسم 2020-2021: 102 مدرب
المنتخبات الوطنية
موسم 2019-2020: 20 مدربًا
موسم 2020-2021: 19 مدربًا
أندية الدرجة الممتازة:
موسم 2019-2020: 77 مدربًا
موسم 2020-2021: 126 مدربًا
أندية الدرجة الأولى
موسم 2019-2020: 60 مدربًا
موسم 2020-2021: 88 مدربًا
أندية الدرجة الثانية
موسم 2019-2020: 36 مدربًا
موسم 2020-2021: 73 مدربًا
أندية الدرجة الثالثة
موسم 2019-2020: 129 مدربًا
موسم 2020-2021: 105 مدربين
وجاء المدرب الوطني في الصدارة خلال الموسمين بـ 302 مدرب في موسم 2019-2020، و513 مدربًا خلال موسم 2020-2021 فيما يتعلق بجنسيات المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة الدرجات السنية خلال الموسمين.
وجاءت أبرز جنسيات المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة درجاتها السنية على النحو التالي:
السعودية (302-513)
تونس (169-219)
مصر (170-155)
البرتغال (43-44)
الجزائر (26-13)
البرازيل (11-30)
صربيا (8-17)
وفق “أخبار 24”.