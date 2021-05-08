بالفيديو.. إبراهيم هزازي: هذه قصة اشتباكي مع منصور الحربي في مباراة الأهلي والاتحاد

تحدث نجم فريقي الأهلي والاتحاد السابق، إبراهيم هزازي، عن اشتباكه العنيف مع لاعب الأهلي السابق، منصور الحربي، في دوري أبطال آسيا.
وقال إبراهيم هزازي عن اشتباكه مع “منصور” لبرنامج “ذكريات” عبر قناة “24 الرياضية”: “المباراة كانت منتهيه والأهلي فائز، وجاء اللاعب ودهس على قدمي وأنا مصاب”.
وأوضح لاعب الاتحاد السابق: “منصور الحربي رمى علي كلمة، وصار إلي صار حينها.. وجمهور الأهلي شتمني وسبني.. والموضوع أخذ أكبر من حجمه، لأنه يصير في جميع ملاعب العالم”. وفق “أخبار 24”.
وكان حدث اشتباك عنيف بين اللاعب إبراهيم هزازي ومنصور الحربي ضمن مباراة الأهلي والاتحاد في إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا وسط محاولات من لاعبي الفريقين والإداريين لتهدئة الأمور.
إبراهيم هزازي – لاعب سابق :
هذه قصة انفعالي على لاعب في مباراة الاتحاد والأهلي بدوري أبطال آسيا.
#ذكريات pic.twitter.com/ty5jfFeFqz
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2021