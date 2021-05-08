تواجد محترف فريق الهلال، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ومحترف الاتحاد ورومارينيو،ضمن تشكيلة الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما جاء في تشكيلة الجولة الـ26 من دوري المحترفين، وفقًا لموقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات الرياضية، ثنائي النصر نور الدين أمرابط، وبيتروس.
وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ26، وفقًا لموقع “سوفا سكور” كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله العويشير (الوحدة).
خط الدفاع: عبدالله الخطيب (الاتفاق) – حسين الشويش (الرائد) – سيرجيو فيتور (ضمك).
خط الوسط: دوكارا (الاتفاق) – بيتروس (النصر) – كاكو (التعاون)- رومارينيو (الاتحاد).
خط الهجوم: نور الدين أمرابط (النصر) – بافيتمبي غوميز (الهلال) – ليندر تاوامبا (التعاون).
وفق “أخبار 24”.