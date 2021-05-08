شعرت بالقهر.. “هزازي” يكشف كواليس منعه من الانتقال إلى الهلال

كشف لاعب الأهلي والاتحاد السابق، إبراهيم هزازي، كواليس فشل انتقاله من النادي الأهلي إلى نظيره الهلال، موضحًا أن ذلك الأمر جعله يشعر بالقهر.
وقال “هزازي” لبرنامج “ذكريات” عبر قناة “24 الرياضية”: “كنا نخوض مباراة ودية مع الهلال، وخلالها تحدث معي الأمير عبدالرحمن بن مساعد وسامي الجابر، وعرضا عليّ الانضمام للهلال”.
وأضاف إبراهيم هزازي: “بعد حديث بن مساعد والجابر أبديت موافقة فورًا، وقلت لهما أنا مستعد للتوقيع معكما الآن.. وأخبراني أنهم سيتحدثون مع رئيس الأهلي عبد العزيز العنقري”.
وأشار: “العنقري رفض عرض الهلال، وهذا الأمر جعلني أشعر بالقهر.. وكنت أود الانضمام للهلال ولو على سبيل الإعارة، خاصة أنني لم أكن قد تسلمت كامل مستحقاتي المالية من الأهلي”. وفق “أخبار 24”.
وتابع هزازي: “صدمتي بهذا الأمر انعكست على مشاكل مع الإدارة، وتم اتهامي بافتعال مشكلات بسبب شارة القيادة، وهذا ما لم يحدث، فهذا قرار المدرب”.
إبراهيم هزازي – لاعب سابق :
هذا سبب منعي من الانتقال لنادي الهلال.
#ذكريات pic.twitter.com/tbPlfioTL2
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2021