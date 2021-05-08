نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مستعينا بالهلال.. فهد الهريفي يوجه رسالة إلى أندية دوري المحترفين
08/05/2021   11:10 م

مستعينا بالهلال.. فهد الهريفي يوجه رسالة إلى أندية دوري المحترفين

+ = -
1223

وجه لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، رسالة إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن واجباتها الاجتماعية.

ووزّعت فرق الهلال التطوعية وجبات إفطار صائم في منطقتي الرياض، والشرقية، ومدينة جدة، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية”.

وقال “الهريفي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جزاكم الله الف خير.. ياليت الأندية الأخرى تعمل (تبتكر) وتقوم بواجبها الاجتماعي”. وفق “أخبار 24”.

مستعينا بالهلال.. فهد الهريفي يوجه رسالة إلى أندية دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152394.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.