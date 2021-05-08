مستعينا بالهلال.. فهد الهريفي يوجه رسالة إلى أندية دوري المحترفين

وجه لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، رسالة إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن واجباتها الاجتماعية.
ووزّعت فرق الهلال التطوعية وجبات إفطار صائم في منطقتي الرياض، والشرقية، ومدينة جدة، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية”.
وقال “الهريفي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جزاكم الله الف خير.. ياليت الأندية الأخرى تعمل (تبتكر) وتقوم بواجبها الاجتماعي”. وفق “أخبار 24”.
جزاكم الله الف خير .. 👍
ياليت الاندية الاخرى
تعمل ( تبتكر ) وتقوم بواجبها الاجتماعي .🌹 pic.twitter.com/9jbebqsRHu
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 8, 2021