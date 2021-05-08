مصدر يكشف أسماء الراحلين والمرشحين للعودة لصفوف “النصر”

كشف مصدر عن أسماء الراحلين عن صفوف النصر في الموسم المقبل بالإضافة إلى أسماء اللاعبين المرشح عودتهم في الموسم المقبل.
وأشار المصدر وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن اللاعب عبدالرحمن الدوسري ينتظر عرض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بينما أصبح الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات النادي.
وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الثلاثي سعود زيدان المعار لفريق أبها، ومنصور الشمري المعار لصفوف الطائي، وأمين بخاري المعار لنادي العين يحظون باهتمام كبير من إدارة النصر لعودتهم إلى صفوف الفريق بعد مشاركتهم وتقديمهم مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الموسم الجاري.