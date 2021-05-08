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اخبار رياضية > الكشف عن آخر تطورات “كيم جون سو” مع النصر بعد عودته إلى الرياض
08/05/2021   11:10 م

الكشف عن آخر تطورات “كيم جون سو” مع النصر بعد عودته إلى الرياض

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كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن آخر تطورات محترف فريق النصر، اللاعب الكوري الجنوبي كيم جون سو، وذلك بعد عودته للفريق الاثنين الماضي قادمًا من بلاده.

ويبدأ اللاعب الكوري، وفقًا لصحيفة “الرياضية” عمليات التأهيل البدني خلال اليومين المقبلين، بعد نهاية فترة تواجده بالحجر الصحي.

وكان “سو” عانى من إصابة قطع في وتر “أكيليس” وذهب إلى كوريا الجنوبية لاستكمال علاجه، ورغبت إدارة النصر في توقيع مخالصة مالية معه لغيابه عدة أشهر عن مباريات الفريق، لكن اللاعب الكوري رفض.

وفاز النصر على فريق الفيصلي بنتيجة (4-3) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكشف عن آخر تطورات “كيم جون سو” مع النصر بعد عودته إلى الرياض

اخبار رياضية
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