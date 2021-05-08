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أخبار محلية > بالتوقيت والمكان.. البنتاجون يتوقع موقع سقوط الصاروخ الصيني
08/05/2021   11:15 م

بالتوقيت والمكان.. البنتاجون يتوقع موقع سقوط الصاروخ الصيني

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” توقعاته بشأن المكان والزمان المتوقعين لسقوط الصاروخ الصيني الشهير.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن المصدر العسكري قوله إنه من المتوقع سقوط الصاروخ في مكان غير مأهول بدولة تركمانستان.

من جانبها، توقعت وزارة الدفاع الأمريكية دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقع الحطام ما بين 11:27 و5:27 فجرًا. وفق “أخبار 24”.

وجاء توقع البنتاجون مخالفًا لما أعلنه نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية، والذي توقع أن يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ الصيني.

بالتوقيت والمكان.. البنتاجون يتوقع موقع سقوط الصاروخ الصيني

أخبار محلية
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