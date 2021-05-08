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أخبار محلية > الأمير عبدالعزيز بن طلال يوضح قصة مرافقة الكفن لوالده في أيامه الأخيرة
08/05/2021   11:16 م

الأمير عبدالعزيز بن طلال يوضح قصة مرافقة الكفن لوالده في أيامه الأخيرة

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روى الأمير عبدالعزيز بن طلال تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة والده الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، ومرافقة الكفن له خلال أيامه الأخيرة.

وقال، خلال حديثه في برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إن والده لم يكن يخشى الحديث عن الموت، وكان دومًا على استعداد لنهاية حياته.

وذكر أنه عندما شعر بتدهور صحته في إحدى الرحلات للخارج طلب من أحد مرافقيه، ويُدعى عبدالكريم، تجهيز كفنه، وذلك قبل عام و4 أشهر من وفاته. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مرافقه عبدالكريم كان يصطحب هذا الكفن في كل مكان يذهب إليه الأمير طلال بن عبدالعزيز، بناءً على رغبة من الأمير الراحل.

الأمير عبدالعزيز بن طلال يوضح قصة مرافقة الكفن لوالده في أيامه الأخيرة

أخبار محلية
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