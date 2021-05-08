الأمير عبدالعزيز بن طلال يوضح قصة مرافقة الكفن لوالده في أيامه الأخيرة

روى الأمير عبدالعزيز بن طلال تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة والده الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، ومرافقة الكفن له خلال أيامه الأخيرة.
وقال، خلال حديثه في برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إن والده لم يكن يخشى الحديث عن الموت، وكان دومًا على استعداد لنهاية حياته.
وذكر أنه عندما شعر بتدهور صحته في إحدى الرحلات للخارج طلب من أحد مرافقيه، ويُدعى عبدالكريم، تجهيز كفنه، وذلك قبل عام و4 أشهر من وفاته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مرافقه عبدالكريم كان يصطحب هذا الكفن في كل مكان يذهب إليه الأمير طلال بن عبدالعزيز، بناءً على رغبة من الأمير الراحل.
الأمير عبدالعزيز بن طلال:
الأمير #الراحل_طلال_بن_عبدالعزيز كان مقربا جدا من الملك عبدالعزيز، وكان حريصا على حضور مجالس الملك للإستفادة منه#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/DVlmfg2Xui
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 8, 2021