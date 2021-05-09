في مؤتمر لـ”الصحة”.. “الطيران المدني” يكشف آخر المستجدات حول الإجراءات الجديدة للسفر

تنظم وزارة الصحة عصر اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً حول مستجدات فيروس “كورونا” عالمياً ومحلياً، وكذلك ما يتعلق بإجراءات السفر الجديدة.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية لانتشار الفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة.
ويوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، كل ما يتعلق باستكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان 1442 هـ.
كما يستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين المهندس أحمد قطان، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومستجدات جولات سكن العمالة، ومستجدات التقييم الذاتي.
ويتحدث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، عن إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن اللقاحات ونقلها واستقبالها بمطارات المملكة.
ويتطرق المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، إلى تأمين السفر والفئات الملزمة به، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر، وقنوات الحصول على التأمين والتأكد من فاعليته، والأسئلة الشائعة والاستفسارات.
وفق “أخبار 24”.