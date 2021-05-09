دمعت عينه بعدما شاهده.. المخرج عبدالله المحيسن: بهذه الكلمات أجاز الملك فهد فيلم “اغتيال مدينة”

قال المخرج عبد المحيسن، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رتب له مقابلة مع الملك فهد بن عبد العزيز وعدد من الأمراء، وذلك لعرض فيلم “اغتيال مدينة”.
وأضاف المحيسن، خلال لقائه في برنامج “الليوان” على قناة “خليجية”، أن الملك سلمان طلب منه الحضور إلى الجنادرية وإحضار الفيلم وماكينة عرض الأفلام، وقال له: “ما يحصل إلاّ خير”.
وأشار إلى أنه نفذ كل ما طلب منه وعرض عليهم الفيلم، مبيناً أنه بعد انتهاء العرض التفت ورأى الملك فهد يمسح دمعه من عينه، لافتًا إلى أن الفيلم أجيز في هذه الجلسة، بعبارة قالها الملك فهد وهي: “روح اعرضه وين ما تبغى”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “اغتيال مدينة” فيلم وثائقي قصير إنتاج عام 1977، من إخراج عبدالله المحيسن، ويتناول الحرب الأهليّة اللُبنانية، وما تعرضت له مدينة بيروت نتيجة لتلك الحرب، وحاز الفيلم على جائزة “نفرتيتي” لأفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثاني لفئة الأفلام التسجيلية، كما نال شهادة تقدير من مهرجان الخليج الأول للإنتاج التلفزيوني.
الأستاذ عبدالله المحيسن: الملك فهد (رحمه الله) بكى بعدما شاهد فيلم “اغتيال مدينة” وقال لي “روح اعرضه وين ما تبغى”
في الليوان تتضح الحكاية#عبدالله_المحيسن_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/fs3K1CDnxK pic.twitter.com/wSJ2GCjhZy
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 9, 2021