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أخبار محلية > متحدث الصحة: لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة ولا موانع للفئات التي تعاني مشاكل صحية
09/05/2021   6:58 م

متحدث الصحة: لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة ولا موانع للفئات التي تعاني مشاكل صحية

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عدم رصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن المراكز مستمرة بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد على أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، مشيراً إلى تخطي عدد الجرعات حتى الآن 10.5 مليون جرعة.

وفق “أخبار 24”.

متحدث الصحة: لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة ولا موانع للفئات التي تعاني مشاكل صحية

أخبار محلية
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