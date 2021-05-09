متحدث الصحة: لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة ولا موانع للفئات التي تعاني مشاكل صحية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عدم رصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن المراكز مستمرة بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك.
وأكد على أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، مشيراً إلى تخطي عدد الجرعات حتى الآن 10.5 مليون جرعة.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/L3Qtndd73X
— واس العام (@SPAregions) May 9, 2021
وفق “أخبار 24”.