هرب من الموقع وقدم بلاغا كاذبا بسرقة سيارته.. ضبط قائد مركبة تسبب بحادِث مروري بالرياض

ضبطت إدارة مرور منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، قائد مركبة تسبب بحادِث في حي اليمامة بالرياض.
وأوضح مرور الرياض، أن المتهم هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغًا بسرقة السيارة، ليتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه من قاد المركبة وقت وقوع الحادِث.
وكان أحد المواطنين قد أبلغ، عن قائد مركبة، صدم أحد الأطفال وعدة سيارات، ما أسفر عن دخول الطفل للمستشفى، مناشدًا المسؤولين بسرعة ضبط الجاني، الذي فر من موقع الحادِث.
مرور منطقة الرياض يضبط قائد المركبة المتسبب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان، حيث هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغ بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، سيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة https://t.co/O280Mv99RW pic.twitter.com/JYdRsV3pJt
— المرور السعودي (@eMoroor) May 9, 2021
وفق “أخبار 24”.