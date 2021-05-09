كشفت وزارة التجارة اليوم (الأحد) عن آلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية.
وشددت على ضرورة استخدام خدمة تطبيق توكلنا للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد عن 100 شخص (عدا العاملين)، وفي حال تعطلت الخدمة يتوجب على إدارة المنشأة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقا للطاقة الاستيعابية.
وطالبت الوزارة، إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق “توكنا” لإدارة التجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على برنامج “توكلنا” وفقا للضوابط، على أن تقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.
أما فيما يخص المولات والمجمعات يكتفى بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي.
ووجهت بأن يكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تماما التجول بالمشروبات أو المأكولات سواء للأطفال أو البالغين.
ومنعت تنفيذ أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية مثل غير الملتزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح أو غير الملتزمين بالتباعد وإخراج المخالف من المنشأة.
وفق “أخبار 24”.