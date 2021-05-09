الحقيل: ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف الإسكان نتاج متابعة وتوجيهات ولي العهد

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر والامتنان للقيادة على اهتمامها الكبير بملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول.
وأشار إلى أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج متابعة وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه.
وأكد أن القطاع يساهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وكان ولي العهد وجه بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وفق “أخبار 24”.