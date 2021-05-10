“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة وعوالق ترابية على عدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بحالة من الأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وأمطار رعدية وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، حائل، والجوف، وتبوك، ستشهد أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق، جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية تتسبب في تدني مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 9 مساءً.