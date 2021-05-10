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أخبار محلية > شملت 7 مناطق .. “سكني” يسلم “فللاً جاهزة” في 12 مشروعاً خلال شهر أبريل الماضي
10/05/2021   2:25 م

شملت 7 مناطق .. “سكني” يسلم “فللاً جاهزة” في 12 مشروعاً خلال شهر أبريل الماضي

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سلّم برنامج “سكني” عدداً من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعاً في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأوضح “سكني”، أن التسليم شمل 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: “إسكان عيون الجواء” و”إسكان بريدة” و”إسكان المذنب”، و3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت “إسكان الأحساء” و”إسكان حفر الباطن” و”إسكان الخبر”، بالإضافة إلى “إسكان الخرمة” في منطقة مكة المكرمة.

وأشار البرنامج إلى أن تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي “إسكان سكاكا2″ و”إسكان القريات” في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع “إسكان حائل”، و”إسكان الضاحية” في منطقة جازان، و”إسكان نجران” في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها.

سكني

وفق “أخبار 24”.

شملت 7 مناطق .. “سكني” يسلم “فللاً جاهزة” في 12 مشروعاً خلال شهر أبريل الماضي

أخبار محلية
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