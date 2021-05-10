دشنت أمانة محافظة جدة يوم (الجمعة) الماضي، مبادرة “رسم وطن” بممشى التحلية، بالتعاون مع إحدى الفنانات التشكيليات، تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وإعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية.
وكان وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، قد صرح خلال تدشين المبادرة أنها تأتي في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة، مؤكدا أن الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيليين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.
بدورهم عبر عدد من المغردين عن رفضهم لهذه المبادرة، التي وصفوها بأنها لا تحمل أي لمسة جمالية معتبرين أنها تشكل تشوها بصريا يجب إزالته.
وفق “أخبار 24”.