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اخبار رياضية > النصر يدخل في منافسة شرسة ضد تشيلسي وإنتر من أجل خطف نجم برشلونة
10/05/2021   5:30 م

النصر يدخل في منافسة شرسة ضد تشيلسي وإنتر من أجل خطف نجم برشلونة

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كشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، دخل في منافسة قوية مع عدة أندية أوروبية، من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.

ودخل نادي النصر، وفقًا لصحيفة “البيان” في صراع مع ناديي تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع اللاعب ميراليم بيانيتش، في الميركاتو المقبل.

وأبدى اللاعب صاحب الـ (31 عاماً) رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة في ظل تهميشه من قبل المدير الفني رونالد كومان، حيث يعيش اللاعب البوسني واحدة من أصعب مواسمه.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة في صيف العام 2020 قادماً من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، ووقع على عقدٍ يمتد حتى 4 سنوات.

النصر يدخل في منافسة شرسة ضد تشيلسي وإنتر من أجل خطف نجم برشلونة

اخبار رياضية
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